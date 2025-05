V Dobrovniku položili temeljni kamen za nov dom starejših

Dobrovnik, 23. maja - V Dobrovniku so danes s simbolično položitvijo temeljnega kamna uradno začeli gradnjo novega doma starejših Dobrovnik. Objekt, vreden 5,4 milijona evrov, bo zgrajen do 30. junija prihodnje leto in bo pomembno prispeval k izboljšanju skrbi za starejše v Pomurju, je povedal direktor Doma starejših Murska Sobota v Rakičanu Zoran Hoblaj.