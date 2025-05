Na območju Podčetrtka policija prijela romunska vlomilca

Celje, 23. maja - Policisti so prejšnji teden na podlagi dobrega opisa občanke iz Gubnega izsledili vozilo z vlomilci in ga skušali ustaviti. Storilci znakov niso upoštevali in so nadaljevali beg. Ko jih je policija vendarle ustavila so zbežali iz vozila. Dva romunska vlomilca so uspeli prijeti in sta v priporu, dva pa sta pobegnila v smeri Hrvaške.