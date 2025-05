Sviz zbral skoraj 36.000 podpisov proti povečevanju števila otrok v vrtčevskih skupinah

Ljubljana, 23. maja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je zbral 35.902 podpisa za ukinitev fleksibilnega normativa v vrtcih, ki občinam omogoča povečevanje vrtčevskih skupin. Pobudo so podpisali skoraj vsi zaposleni v vrtcih in četrtina vseh staršev vrtčevskih otrok, zato je Sviz pripravil dopolnilo k predlogu novele zakona o vrtcih.