Milanović in Plenković po večletnem zastoju nadaljevala dialog o obrambi

Zagreb, 23. maja - Na Hrvaškem je danes prvič po treh letih in pol potekala seja sveta za obrambo, ki sta jo skupaj sklicala predsednik republike Zoran Milanović in premier Andrej Plenković. Na seji so sprejeli dva strateška dokumenta s področja obrambe, dogovorili pa naj bi se tudi o datumu vojaške parade ob 30. obletnici operacije Nevihta.