S taktično vajo v Mariboru preverili varnost energetske infrastrukture

Maribor, 23. maja - Pripadniki specialne enote so skupaj z drugimi službami policije danes na območju hidroelektrarne Mariborski otok izvedli taktično vajo, s katero so preverili pripravljenost, pravočasnost in usklajenost delovanja različnih enot in služb ob morebitni resni grožnji napada na ključne objekte infrastrukture, kakršna je jezovna zgradba hidroelektrarne.