Energetsko intenzivna industrija državno nadomestilo namenja za zeleni prehod

Kidričevo, 23. maja - Energetsko intenzivna industrija sredstva državnega nadomestila za kritje posrednih stroškov emisij namenja investicijam v tehnologije zelenega prehoda, so po današnjem obisku generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal in pristojnega ministra Bojana Kumra v Talumu sporočili iz GZS. Pozvali so, naj bo nadomestilo na voljo tudi v naslednjih letih.