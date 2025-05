Zaradi grožnje izpraznili sodno stavbo v Ljubljani

Ljubljana, 23. maja - Sodno stavbo v Ljubljani so danes opoldne izpraznili zaradi grožnje, da naj bi se v prostorih sodišča nahajal nevaren predmet. Policisti so kraj zavarovali, pri pregledu pa niso našli nevarnih predmetov, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Pravosodna ministrica Andreja Katič je ob tem poudarila, da so takšna dejanja nedopustna.