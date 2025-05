Piranski občinski svetniki omogočili nadaljevanje projekta hitre ceste Jagodje-Lucija

Piran, 24. maja - Piranski občinski svetniki so ta teden podprli razveljavitev sklepa iz leta 2016, s katerim je občinski svet zaradi strahu pred vplivom tranzitnega prometa na kakovost občanov ustavil projekt hitre ceste med Jagodjem in Lucijo. Dars je namreč pripravil izboljšan projekt poteka ceste na območju med Valeto in Lucijo.