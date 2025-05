Dva remija v 2. SNL

Ljubljana, 23. maja - Uvodni tekmi zadnjega kroga 2. SNL, ki nista imeli bistvenega pomena, nista dali zmagovalca. Tabor Sežana bi lahko potrdil končno četrto mesto, a je v Tolminu, kjer so se domači nogometaši poslovili od druge lige, igral le 3:3, remi so gledalci videli tudi v Novem mestu, kjer sta se Krka in Bilje razšla z izidom 2:2.