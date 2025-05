Začetek gradnje kanalizacije v naseljih Spodnja in Zgornja Senica

Medvode, 23. maja - Župan Medvod Nejc Smole je danes z direktorjem podjetja V3 Zoranom Vučkovićem podpisal pogodbo v vrednosti 3,1 milijona evrov za gradnjo kanalizacije v naseljih Spodnja in Zgornja Senica. V obeh so pretežno stanovanjske hiše in kmetije s skupno skoraj 700 prebivalci, so sporočili z medvoške občine.