Študentom v poletnem izpitnem obdobju na voljo dodatna študijska mesta

Ljubljana, 23. maja - Pred in v poletnem izpitnem obdobju bodo študentom v Ljubljani za pripravo na izpite na voljo dodatna študijska mesta. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Univerza v Ljubljani in Študentska organizacija (ŠOU) v Ljubljani so napovedale odprtje dodatnih mest, daljši odpiralni čas in možnost koriščenja prostorov tudi ob vikendih.