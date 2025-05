Metronik v strateško partnerstvo s švicarsko skupino Skan

Ljubljana, 23. maja - Slovenski ponudnik sistemov za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji in zgradbah Metronik je sklenil strateško partnerstvo s švicarskim podjetjem na področju aseptične proizvodnje za farmacevtsko industrijo Skan Group. Pravni sedež podjetja ter glavno razvojno in projektno središče Metronika ostaja v Ljubljani.