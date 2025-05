DZ soglasno sprejel novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so na današnji seji s 76 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki dviguje sredstva za znanost in inovacije z enega odstotka na 1,25 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) ter širi financiranje tudi na druga sredstva.