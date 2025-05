Dostop do Staničevega trga in Tominčeve ulice v Kopru po novem le prek prepoznave registrskih tablic

Koper, 23. maja - Od junija naprej bosta valja za dostop do Staničevega trga in Tominčeve ulice v Kopru delovala izključno na podlagi prepoznave registrskih tablic, daljinsko upravljanje valjev ne bo več mogoče, so sporočili iz Mestne občine Koper. Stanovalce z dovolilnicami pozivajo, naj preverijo, ali valja pravilno prepoznata registrske oznake njihovih vozil.