Stavka ohromila železniški promet v Italiji

Rim, 23. maja - Zaposleni na železnicah po vsej Italiji danes stavkajo, kar je povzročilo obsežne motnje v železniškem prometu. Jutranji vlaki so imeli do 90-minutne zamude, številni so bili odpovedani. Zaposleni med drugim zahtevajo uskladitev plač z inflacijo ter boljše pogoje na področju varnosti in zdravja pri delu, poročajo tuje tiskovne agencije.