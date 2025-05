Evropska poslanca Zver in Prebilič za uvedbo pokrajin in hitrejše črpanje evropskih sredstev

Muljava, 23. maja - Evropska poslanca Milan Zver (EPP/SDS) in Vladimir Prebilič (Zeleni) sta se danes mudila na Dolenjskem, kjer sta komentirala tudi teme, ki se nanašajo na regionalni razvoj in črpanje evropskih sredstev. Med drugim sta ocenila, da bi Slovenija nujno potrebovala pokrajine, hkrati pa se zavzela, da bi črpanje evropskih sredstev potekalo hitreje.

Zver je v okviru delovnega zajtrka z novinarji ocenil, da se nekatere regije v Sloveniji razvijajo prepočasi, za kar kot glavni vzrok vidi preveliko centralizacijo države in dejstvo, da pri nas še vedno nismo uvedli pokrajin. Prepričan je tudi, da bi morala država naložbe "bolj neposredno izvajati na temeljni družbeni ravni, kajti evro, ki se obrne na spodnji ravni, je veliko bolj učinkovit od tistega, ki prihaja iz centrale oz. Ljubljane", je dejal.

Zdi se mu prav, da EU v okviru kohezije nadaljuje financiranje projektov v državah članicah, med drugim tudi zato, ker je učinkovitost evropskih investicij bistveno večja kot učinkovitost nacionalnih. Podpira zlasti evropsko financiranje osnovne infrastrukture, "ker te vedno primanjkuje". Pozdravlja pa tudi program Erasmus, ki mladim omogoča, da gredo nabirat znanje in izkušnje v tujino, pri čemer je posebnost Slovenije po njegovih besedah ta, da se naši študentje za razliko od študentov v nekaterih drugih državah radi vračajo domov. "To se mi zdi naša primerjalna prednost," je dejal.

Tudi Prebilič se zaveda velikega pomena sredstev, ki jih EU namenja za regionalni razvoj, je pa prepričan, da bi Slovenija tudi sama morala več narediti na tem področju. "Kakor sem razumel, dogovor za razvoj regij še vedno ni podpisan, kar se mi zdi naravnost katastrofalno. Smo zelo slabi pri črpanju kohezijskih sredstev, zadnji v Evropi, hkrati nam ostajajo tudi sredstva na področju za okrevanje in razvoj. Zato bo treba tukaj narediti več in hitreje," je menil.

Tudi sam si želi, da bi v Sloveniji nadaljevali pogovore o decentralizaciji in ustanovitvi pokrajin, pa tudi, da bi vlada posameznim regijam, posebej Jugovzhodni Sloveniji, bolj prisluhnila, ko gre za reševanje najbolj perečih vprašanj, denimo tistih, povezanih z Romi. "Tukaj namreč žal ne napredujemo nikamor. Očitno se nadaljuje dialog gluhih. Na eni strani imamo župane, ki po moji oceni zelo dobro vedo, kaj je treba narediti, na drugi pa odločevalce v Ljubljani, ki jih nočejo slišati. In to mislim, da je zelo narobe," je dejal. Zadnje spremembe zakonodaje, ki so se dotikale tudi romskih vprašanj, pa je označil kot nezadostne.

Po delovnem zajtrku sta se Zver in Prebilič na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica udeležila razprave na temo vojne v Ukrajini, v kateri so dijaki in dijakinje izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, predstavili svoje predloge in ideje o tem, kako rešiti to vprašanje.