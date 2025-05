Vpis v letu 2025/2026 bo omejen na 111 študijskih programih

Ljubljana, 23. maja - Vlada je dala soglasje k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2025/2026. Vpis bo omejen na skupaj 108 študijskih programih oziroma smereh za slovenske in EU državljane ter treh študijskih programih za Slovence brez slovenskega državljanstva.