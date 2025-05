V Kopru danes 3. Festival duševnega zdravja

Koper, 23. maja - Letošnjo izdajo Festivala duševnega zdravja gosti Koper. Na Titovem trgu in okolici so obiskovalcem vse do 18. ure na voljo stojnice, interaktivni kotički in živa knjižnica, skozi ves dan potekajo tudi predavanja in delavnice na temo duševnega zdravja. Govorci na slavnostnem odprtju so poudarili pomembnost odpravljanja stigme.