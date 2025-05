Britanski The Telegraph v ameriške roke

London, 23. maja - Britanski časnik The Telegraph je z ameriško investicijsko skupino RedBird Capital Partners sklenil "načelni dogovor", po katerem ga bo ta prevzela za 500 milijonov funtov (670 milijonov dolarjev oziroma 592 milijonov evrov). V ameriški skupini so ob tem napovedali vlaganja v nadaljnji razvoj časnika in njegovo mednarodno širitev.