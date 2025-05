Južnosudanskim beguncem v Etiopiji grozi zdravstvena katastrofa

Adis Abeba, 23. maja - Beguncem iz Južnega Sudana, ki so se zatekli v Etiopijo, grozi neizbežna zdravstvena katastrofa, so danes posvarili v nevladni organizaciji Zdravniki brez meja (MSF). Največji izziv predstavljata kolera in akutna podhranjenost, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.