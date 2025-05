Ekipa za gašenje iz zraka v pripravljenosti na požarno sezono

Ljubljana, 23. maja - Uprava za zaščito in reševanje je s svojimi službami in letali od 15. maja uradno v pripravljenosti na letošnjo požarno sezono. Piloti letal air tractor ter ekipa za zemeljsko podporo, ki deluje v okviru uprave, so v celoti pripravljeni na operativno delovanje, so na upravi zapisali v sporočilu za javnost. Tako bo do 15. septembra.