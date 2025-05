Animafest Zagreb letos z več sto filmi in gosti

Zagreb, 25. maja - Animafest Zagreb bo med 2. do 7. junijem v hrvaški prestolnici gostil skoraj 350 del in približno toliko tujih gostov, so napovedali organizatorji 35. izdaje enega od treh najpomembnejših festivalov animiranega filma na svetu. Ponudil bo tudi bogat spremljevalni program, odvijal pa se bo na različnih mestnih prizoriščih.