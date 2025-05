Vaterpolisti v boj za tretjo zaporedno uvrstitev na EP

Kranj, 23. maja - V začetku tedna se je v Kranju zbrala slovenska vaterpolska reprezentanca, ki se bo med 9. in 11. junijem na domačem kvalifikacijskem turnirju skušala še tretjič zaporedoma in šestič v zgodovini uvrstiti na evropsko prvenstvo. To bo januarja prihodnje leto gostil Beograd.