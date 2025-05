Risi bodo prihodnje leto na SP igrali v Švici

Stockholm, 23. maja - Slovenska moška hokejska reprezentanca, ki si je na svetovnem prvenstvu v Stockholmu po dveh desetletjih izborila obstanek med svetovno elito, bo tudi prihodnje leto nastopila na SP elitne divizije. To bo od 15. do 31. maja v Zürichu in Fribourgu v Švici, je mednarodna zveza IIHF odločila na rednem letnem kongresu ob robu SP na Švedskem in Danskem.