Letošnji teden gozdov v ospredje postavlja sonaravno gospodarjenja z gozdovi

Ljubljana, 24. maja - Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih s tega področju. Slovesno odprtje tedna gozdov, ki traja do sobote in letos poteka pod geslom Skrbimo za gozdove, povezujmo ljudi, bo danes v Mašunu.