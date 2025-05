V Celju regijska vaja zaščite in reševanje Potres v Zahodnoštajerski regiji

Celje, 24. maja - Celjska občina in izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Celje v sodelovanju z ministrstvom za zdravje danes pripravljata obsežno regijsko kombinirano vajo zaščite in reševanja Potres v Zahodnoštajerski regiji. Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite Zahodnoštajerske Janez Melanšek, je predpostavka vaje potres v bližini Žalca.