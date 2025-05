Za novelo zakona o urejanju trga dela končana zakonodajna pot

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so danes sklenili, da predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki jo je NSi predlagala v okviru paketa zakonov za reševanje romskih vprašanj, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Novelo so poleg NSi podprli v SDS ter poslanci iz vrst Demokratov, proti so bili poslanci koalicije.