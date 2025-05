Zakonodajni postopek za novelo zakona o voznikih končan

Ljubljana, 23. maja - DZ je danes sklenil, da predlog novele zakona o voznikih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V NSi so z novelo predlagali, da bi lahko vozniški izpit opravljali le tisti, ki so končali vsaj 7. razred osnovne šole. Novelo so podprli v opoziciji in poslanci iz vrst Demokratov, proti so bili v koaliciji.