Oklahoma v finalu zahoda proti Minnesoti povedla z 2:0

Oklahoma City, 23. maja - Košarkarji Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA premagali Minnesoto Timberwolves in v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Novopečeni najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA Shai Gilgeous-Alexander je domače z 38 točkami vodil do zmage s 118:103.