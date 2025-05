Pregled - šport, 22. 5. (četrtek)

LJUBLJANA - Mednarodna košarkarska zveza Fiba je potrdila gostitelje evropskega prvenstva v košarki za moške za leto 2029. Eno od štirih skupin bo gostila tudi Slovenija, so iz vodstva Fiba Europe zapisali na družbenih omrežjih. Madrid bo ob skupinskem delu gostil še izločilne boje, preostale tekme skupinskega dela bodo v Atenah in Tallinnu.

DOHA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v osmini finala svetovnega prvenstva v Katarju izgubil z Japoncem Shunsukejem Togamijem s 3:4. Jorgić je imel v šestem in sedmem nizu pri vodstvu z 10:9 zaključni žogici za zmago, a je Japonec zmogel preobrat. Jorgić je bil še edini preostali Slovenec na turnirju v Katarju.

VICENZA - Nizozemec Olav Kooij je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Italiji. Najboljši je bil v sprintu glavnine, v katerem je deveto mesto zasedel Slovenec Matevž Govekar. Vodilni v skupnem seštevku ostaja Mehičan Isaac del Toro, ki je z dvema bonifikacijskima sekundama še malce povečal prednost pred tekmeci. Slovenski as Primož Roglič je še naprej na petem mestu, za Mehičanom pa zaostaja 1:26 minute.

STOCKHOLM, HERNING - Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju v Stockholmu in Herningu so znani polfinalisti. V današnjih četrtfinalnih tekmah so Američani premagali Finsko s 5:2, Švicarji Avstrijo s 6:0, Švedi Češko s 5:2 in Danci senzacionalno Kanado z 2:1. Polfinalna para sta Švica - Danska in ZDA - Švedska.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley bo novo sezono začel močno okrepljen. Ljubljansko ekipo bo vodil črnogorski strokovnjak Igor Kolaković, ki je bil trener ACH že od leta 2010 do 2012, po dolgem času pa se v najboljši slovenski odbojkarski kolektiv kolektiv vračajo Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, ekipo je okrepil tudi Tonček Štern. Klub so poleg trenerja Matjaža Hafnerja zapustili Sašo Štalekar, Matic Videčnik, Matej Kök, Jan Pokeršnik in Žiga Kumer. Proračun ekipe se bo povečal na več kot dva milijona evrov, o posameznih pogodbah pa predsednik kluba Rasto Oderlap ni želel govoriti. Je pa izrazil upanje, da ekipa ne bo pustila vtisa le na domačem prostoru, ampak tudi evropskem.

KRANJSKA GORA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Kranjski gori premagala Hrvaško s 3:1 (-22, 20, 20, 23). Najučinkovitejša igralka tekme je bila Eva Zatković, ki je dosegla 17 točk, Lorena Lorbek Fijok jih je dodala 14, tri z asi, Mija Šiftar je prispevala 13 točk, Nika Milošič se je izkazala s štirimi bloki.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je uvrstila v zadnji, tretji krog kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije. V drugem krogu je ugnala Italijanko Nurio Brancaccio s 7:6, 6:1. Slovenija bo imela tako na zadnji stopnički kvalifikacij dve predstavnici, pred tem je bila namreč uspešna tudi Kaja Juvan. Tamara Zidanšek je izpadla.

POZNANJ - Uvodni dan druge tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, ki ta konec tedna poteka v Poznanju, se je kajakaš Anže Pikon spet uvrstil v finale A na 200 metrov. Lanski evropski prvak do 23 let na tej razdalji je v kvalifikacijski skupini zaostal le za Madžarom Kolosom Csizmadio, nato pa v drugi polfinalni skupini postavil najboljši čas. Nastop v finalu A Pikona čaka v petek.

OKLAHOMA CITY - Sezona v severnoameriški ligi NBA je vseskozi nakazovala, da bo odločitev o najkoristnejšem igralcu lige padla med Kanadčanom Shai Gilgeous-Alexanderom in Srbom Nikolo Jokićem. Na koncu je prvi naziv MVP (most valuable player) pripadel Gilgeous-Alexandru, Jokić bo moral na četrti naziv še počakati. Košarkar moštva Oklahoma City Thunder (913 točk) je imel v izboru na koncu vendarle veliko prednost pred srbskim soigralcem Vlatka Čančarja v Denverju Jokičem (787). Na tretje mesto se je uvrstil Grk Giannis Antetokounmpo (470) in na četrto Jayson Tatum (311). Ostali košarkarji so prejeli manj kot 100 točk.