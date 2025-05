Đoković se je na rojstni dan oddolžil Arnaldiju

Ženeva, 22. maja - Srbski teniški as Novak Đoković se je na teniškem turnirju v Ženevi, kjer je drugi nosilec, prebil do polfinala. V četrtfinalu je na svoj 38. rojstni dan s 6:4 in 6:4 premagal Italijana Mattea Arnaldija, osmega nosilca, in se mu tako oddolžil za poraz v Madridu pred enim mesecem.