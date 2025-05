Delo o prenovi Name (23. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Maja Grgič v komentarju Blišč in beda ljubljanskih veleblagovnic piše, da sta od veleblagovnic v centru Ljubljane ostali le še Nama in Maxi, katerih usoda pa je vse bolj negotova. Izpostavlja, da napovedanega začasnega zaprtja zaradi prenove Name morda ne bo, saj naj bi kmalu dobili novega najemnika.