Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da Slovenija podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Poročale so tudi, da je v deželnem parlamentu avstrijske Štajerske danes spodletel poskus vlade, da bi v deželno ustavo vpisali sporno himno Dachsteinska pesem (Dachsteinlied), ki opeva tudi ozemlje Slovenije.