V 13. etapi Gira sprinterski zaključek navkreber

Vicenza, 23. maja - Kolesarje na 108. dirki po Italiji danes čaka 13. etapa med Rovigom in Vicenzo (180 km). Gre za zanimivo etapo, ki v zadnjem kilometru ponuja strm zaključek do svetišča Monte Berico, zato bi lahko bila poleg sprinterjem namenjena tudi kandidatom za skupni seštevek. V njem peto mesto zaseda slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe).