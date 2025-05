Konferenca o odnosih z javnostmi izpostavila empatijo in moč človečnosti

Portorož, 22. maja - Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi, ki se je začela danes v Portorožu, letos v ospredje prinaša odnose, empatijo in moč človečnosti. Organizator konference, Slovensko društvo za odnose z javnostmi, je ob tem izpostavil vlogo komunikatorjev kot ključnih povezovalcev in akterjev sprememb v sodobni družbi, so zapisali pri društvu.