V CD Malandain Ballet Biarritz s Pastoralo

Ljubljana, 25. maja - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi z baletom Pastorala koreografa Thierryja Malandaina gostoval Ballet Biarritz. Kot so zapisali v CD, inovativno delo navdih črpa iz pastoralnega žanra, literarne, glasbene in umetnostne tradicije z motivi idilične lepote podeželskega življenja in narave.