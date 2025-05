Mladina o političnih kampanjah SDS (23. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Grega Repovž v uvodniku O ljudeh v stiski piše, da je političnim kampanjam stranke SDS skupno, da so njihove žrtve vedno ljudje v stiski, manjšine, ljudje na robu družbe, ki nimajo moči, da bi se pred to agresijo branili. Meni, da je to stranka, ki vselej izkoristi majhno skupino ljudi, jo prikaže kot nevarnost za družbo, kot problem.