Evropska federacija zdravnikov sprejela izjavo v podporo slovenskemu zdravništvu

Ljubljana, 22. maja - Evropska federacija zdravnikov je na spomladanski skupščini sprejela izjavo v podporo slovenskemu zdravništvu. Med drugim so opozorili, da enostransko sprejemanje ključne zdravstvene zakonodaje brez vključitve stroke ni sprejemljivo, ter izrazili zaskrbljenost nad omejevanjem pravice do stavke. Izjavo so sprejeli na pobudo sindikata Fides.