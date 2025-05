Na Prvem programu Radia Slovenija premiera radijske igre Kovid

Ljubljana, 24. maja - Na Prvem programu Radia Slovenija bo ob 22.40 premiera kratke radijske igre Kovid. Nastala je po scenariju Marija Čuka in v režiji Klemna Markovčiča v Igranem uredništvu programa Ars. Igra je nastala v sklopu projekta Radia Slovenija Pet let pozneje, v katerem s časovne razdalje iščejo odgovore na vprašanja, kako je pet let po koronavirusu.