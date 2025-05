Pregled - svet, 22. 5. (četrtek)

GAZA - Združeni narodi so v sredo sporočili, da je prek mejnega prehoda Kerem Šalom v Gazo vstopilo približno 90 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Svetovni program za hrano je potrdil, da so prve pekarne začele peči kruh. Po navedbah palestinskih oblasti na Zahodnem bregu so zadnjih nekaj dni v Gazi našteli 29 smrti otrok in starejših oseb zaradi lakote. Izraelska vojska je medtem nadaljevala smrtonosne napade na enklavo, v katerih je bilo ubitih najmanj 51 ljudi.

WASHINGTON - Pred Judovskim muzejem v središču Washingtona sta bila v sredo zvečer v streljanju ubita uslužbenca izraelskega veleposlaništva. Policija je domnevnega storilca pridržala. Napad je kot antisemitsko dejanje ostro obsodil Izrael, premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da bodo okrepili varnost na veleposlaništvih po svetu. Napad je obsodil tudi predsednik ZDA Donald Trump, kot sprevrženega in grozljiv antisemitski zločin tudi številne evropske države.

VILNIUS - Nemški kancler Friedrich Merz je ob obisku Litve, kamor je bila napotena nemška oklepna brigada z namenom okrepitve vzhodnega krila Nata, Rusijo označil kot grožnjo varnosti v Evropi. Hkrati je zagotovil, da bo Nemčija branila zaveznice. V luči ruske agresije proti Ukrajini pa je menil, da bi lahko pogajanja o premirju trajala več mesecev.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je sprejel obsežen zakon o proračunu in davčnih olajšavah, ki ga podpira predsednik Donald Trump. Kritiki opozarjajo, da bo zakon, ki je bil sprejet s tesno večino, močno oklestil zdravstveno zavarovanje, hkrati pa povečal dolg. Zakon mora potrditi še senat, ki bi lahko vanj vnesel svoje predloge.

LONDON - Velika Britanija se je odpovedala enemu od svojih čezmorskih ozemelj. Britanski premier Keir Starmer je s podpisom ustreznega sporazuma danes suverenost nad otočjem Chagos v Indijskem oceanu prenesel na Mavricij. Vendar bo največji otok arhipelaga Diego Garcia s strateško pomembnim vojaškim oporiščem začasno ostal pod britanskim nadzorom.

BEOGRAD - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v Srbiji tamkajšnjim oblastem sporočila, da ni bližnjic do članstva v EU, ter jih pozvala k izvedbi potrebnih reform. V prestolnici se je poleg državnega vrha srečala tudi s predstavniki opozicije in študenti. Napovedala je nove pogovore med Beogradom in Prištino v Bruslju.

BRUSELJ - Albanija je naredila nov korak v približevanju Evropski uniji. V okviru pristopnih pogajanj je na medvladni konferenci v Bruslju odprla sklop poglavij o konkurenčnosti in vključujoči rasti, so sporočili iz Sveta EU.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Herson je bila ubita ena oseba, o napadih so poročali tudi iz regij Harkov in Mikolajiv. Tudi ruske oblasti so poročale o novih obsežnih napadih z ukrajinskimi droni. Sistemi zračne obrambe so uničili in prestregli 105 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, od katerih jih je 35 letelo proti Moskvi.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Ovalni pisarni Bele hiše predsednika Južne Afrike Cyrila Ramaphoso obtožil, da njegova vlada podpira pobijanje belopoltih kmetov, ki so po Trumpovih besedah v begu pred nasiljem preplavili ZDA in Avstralijo. Ramaphosa je obtožbe zavrnil, vendar priznal, da je nasilje v njegovi državi problem.

BUKAREŠTA - Romunsko ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo skrajno desnega politika Georgea Simiona za razveljavitev predsedniških volitev zaradi domnevnega vmešavanja od zunaj in jo označilo za neutemeljeno. Simion, ki v nedeljo v drugem krogu volitev ni bil izvoljen za predsednika Romunije, je bil do odločitve kritičen in dodal, da sodišče nadaljuje z "državnim udarom".

SAN DIEGO - V stanovanjsko četrt San Diega v Kaliforniji na zahodu ZDA je v gosti megli strmoglavilo manjše zasebno letalo. Pri tem so po podatkih gasilcev umrli vsi ljudje na krovu, ni pa še znano, koliko jih je bilo. Na tleh po dosedanjih podatkih nesreča ni zahtevala žrtev. Je pa zagorelo v okoli 15 hišah, uničeni so številni avtomobili.

WASHINGTON - Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v sredo sprejel katarsko darilo v obliki boeinga 747, ki ga bo uporabljal predsednik Donald Trump, je sporočil tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Dodal je, da bodo letalo najprej predelali in poskrbeli za ustrezne varnostne ukrepe.

HAAG - Preiskovalci so v okviru mednarodne operacije proti trgovini s kulturnimi dobrinami po vsej Evropi zasegli skoraj 38.000 predmetov, aretiranih je bilo 80 ljudi, je sporočil Europol. Med zaseženimi predmeti so bili med drugim starodavni kovanci, glasbila in arheološki artefakti.

PARIZ - V Franciji so v okviru operacije za razbitje pedofilske združbe, ki je delovala prek aplikacije za pošiljanje sporočil Telegram, aretirali 55 moških, so sporočile francoske oblasti. Organi pregona so aretacije ta teden izvedli v 42 francoskih departmajih zaradi posedovanja in distribucije pornografskih posnetkov z otroki, mlajšimi od deset let.

PJONGJANG - Severna Koreja je po navedbah južnokorejske vojske izstrelila več manevrirnih raket proti Vzhodnemu oz. Japonskemu morju. Izstrelitev je sledila nekaj ur po tem, ko je Pjongjang sporočil, da se je na slovesnosti v vzhodnem pristaniškem mestu Chongjin ob spustitvi novega rušilca v morje zgodila nesreča.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče se je glede vprašanja financiranja verskih šol z javnim proračunskim denarjem razdelilo na štiri glasove proti štirim. To za zdaj pomeni, da verska šola iz Oklahome, ki je bila predmet obravnave, ni upravičena do javnih sredstev. Konservativna sodnica Amy Coney Barrett se je iz odločanja izločila.

OTTAWA - Kanadski premier Mark Carne je v sredo povedal, da Kanada preučuje možnost sodelovanja z ZDA pri njihovem projektu za postavitev novega protiraketnega ščita. Ob tem je posvaril pred vse večjimi grožnjami, ki bi po njegovem mnenju lahko v "ne tako oddaljeni prihodnosti prišle tudi iz vesolja".