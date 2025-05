Vlada potrdila predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Ljubljana, 22. maja - Vlada je potrdila predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim uvaja 15 koledarskih dni starševskega dopusta za rejnike, ki imajo v rejništvu nameščenega otroka, starega od osem do 15 let. S predlogom bi ukinili tudi povišan otroški dodatek za starše, če otrok do štirih let ni vključen v vrtec.