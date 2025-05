Vreme: Ponoči bo deževno

Ponoči bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo, možni bodo nalivi. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

V petek dopoldne bodo padavine od severozahoda slabele in do večera ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Popoldanske temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo večinoma sončno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla Alpe. Pred njo k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in zajele vse sosednje pokrajine. V petek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne v krajih severno in zahodno od nas slabele in zvečer ponehale tudi v notranjosti Hrvaške. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu povečini zmerna burja.