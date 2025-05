Osnovno zdravstvo Gorenjske s širitvijo programov in novimi investicijami

Kranj, 24. maja - Člani sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) so na seji ta teden sprejeli poslovni načrt zavoda za letošnje leto. Predvidena je nadaljnja širitev programov v več zdravstvenih domovih in nove zaposlitve, med načrtovanimi investicijami pa sta dozidava zdravstvene postaje v Žirovnici in izgradnja satelitskega urgentnega centra v Kranju.