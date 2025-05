Slovenija in Uzbekistan ob obisku Mirzijojeva podpisala niz sporazumov

Ljubljana, 22. maja - Slovenija je danes ob obisku predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva s to srednjeazijsko državo podpisala niz sporazumov, so sporočili iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba. Tako premier kot predsednica republike Nataša Pirc Musar sta se z visokim gostom srečala in vodila ločene pogovore delegacij.