Newyorške borze po potrditvi Trumpove proračunske zakonodaje neenotno

New York, 22. maja - Indeksi na newyorških borzah v začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri, potem ko je predstavniški dom danes sprejel obsežen zakon o proračunu in davčnih olajšavah, ki ga podpira predsednik Donald Trump. To je sprožilo nadaljnje povečanje donosnosti ameriških državnih obveznic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.