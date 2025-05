Slovenska vojska bo svoj dan zaznamovala v Kopru

Ljubljana, 24. maja - Slovenska vojska (SV) bo danes v Kopru zaznamovala svoj dan. Obiskovalcem bodo predstavili svojo oborožitev in dejavnosti na kopnem, morju in zraku. Zvečer pa bo brezplačni koncert Big banda Orkestra SV in več znanih glasbenikov. Zbrane na prireditvi bo nagovorila tudi predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar.