Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 22. maja - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o dokapitalizaciji Stanovanjskega sklada RS v višini 100 milijonov evrov in družbe 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira Koper-Divača, za skoraj 35 milijonov evrov. Potrdila je predloge novel zakonov o upravljanju javnega potniškega prometa, o gozdovih in o zavarovalništvu.