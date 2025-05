Noveli zakona o KGZS naklonjeni v Svobodi in SD, nasprotno v opoziciji

Ljubljana, 22. maja - Poslanci danes v prvi obravnavi razpravljajo o predlogu novele zakona o KGZS, katere glavna sprememba je ukinitev obveznega članstva v zbornici tako za pravne kot fizične osebe. Poslanci so se strinjali, da so v zbornici potrebne spremembe, predlog pa podpirajo le poslanci Svobode in SD, medtem ko mu v SDS, NSi in nepovezani poslanci nasprotujejo.