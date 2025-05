V Bohinju se začenja 19. Mednarodni festival alpskega cvetja

Bohinj, 23. maja - S strokovnim posvetom o izzivih trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave se bo danes v Bohinju začel tradicionalni, 19. mednarodni festival alpskega cvetja. Ta bo do 8. junija ponudil številne botanične ture, kulinarična doživetja in prireditve, posvečene divjeraslim rastlinam in cvetličnemu bogastvu Bohinja.