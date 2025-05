Mojster slovenskega jezika Andrej Rozman Roza sedemdesetletnik

Ljubljana, 25. maja - Na današnji dan pred 70 leti se je rodil pisatelj, pesnik, dramatik, igralec, režiser in prevajalec Andrej Rozman Roza. Piše za otroke in odrasle in je tudi ustanovitelj gledališča Rozinteater. Za odrasle objavlja satirične, humorne in groteskne pesmi ter skeče. V svojih delih pogosto uporablja nenavadne izraze, pogovorne in slengovske besede.